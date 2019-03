Albenga. L’Albenga vince (1-0) con il Ventimiglia, portando a casa un successo importante.

“La partita è stata una autentica battaglia… siamo riusciti a portare a casa tre punti, che sono oro colato per la nostra classifica – afferma Pietro Calcagno – se vogliamo salvarci dobbiamo affrontare le restanti sei partite come autentiche finali, con ottimismo, dando il massimo e qualcosa in più, come abbiamo fatto oggi”.

“Il goal di Paolo Rossi, premia il lavoro di tutta la squadra, che ha voluto a tutti i costi centrare, con merito , l’obiettivo della vittoria…”.