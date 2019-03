Albenga, Perrone (FI) contro Tomatis: “Passerelle del centrodestra? Pensi alle sue con ministri e politici del Pd”

Albenga. “Riccardo Tomatis critica la visita dell’europarlamentare Laura Comi ad Albenga etichettandola come una “passerella politica”? Da che pulpito arriva la predica. Dopo aver accompagnato a braccetto gli ex Ministri Maria Elena Boschi, Valeria Fideli e Marco Minniti, oltre al sottosegretario Erasmo D’angelis, e all’ex segretario nazionale ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, questa amministrazione comunale critica l’arrivo di un europarlamentare di Forza Italia Albenga, da anni sul nostro territorio impegnata a difendere il made in italy e il made in albenga, oltre che a combattere, da anni, al fianco del Consigliere regionale Angelo Vaccarezza per impedire l’applicazione della “direttiva Bolkestein”, che obbligherebbe lo Stato a mettere a gara le concessioni per le spiagge invece che affidarle sempre agli stessi gestori”.

Con queste parole Ginetta Perrone, consigliere comunale di Forza Italia Albenga, ribatte alle dichiarazioni del candidato sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

“La cosa fa davvero sorridere fino a diventare un’ennesima barzelletta di questa amministrazione di centrosinistra. Io, se fossi il vicesindaco uscente di una giunta di centro sinistra, non rinnegherei mai il mio attuale assetto politico di maggioranza nella giunta e nel consiglio comunale e soprattutto il partito democratico che mi ha sostenuto in giunta per cinque anni. Mai arriverei a dire in giro tra la gente che a sto giro è meglio evitare di mettere il simbolo del pd nella scheda elettorale tra le liste a sostegno della candidatura a sindaco, per sembrare così il nuovo che avanza ed eliminare ogni legame di dipendenza con una dirigenza locale”.

“Caro Riccardo Tomatis, ognuno appartiene ad una storia di partito e noi non ci vergogniamo della nostra appartenenza e anzi con orgoglio rivendichiamo la nostra militanza in Forza Italia Albenga, un gruppo politico che ha fatto opposizione in questi cinque anni di governo ingauno senza sconti rappresentando le famiglie e le imprese. Un gruppo politico che oggi si presenta con idee e proposte nuove per il governo della città, puntando ad avere nel parlamento europeo, nel governo italiano e nella Regione Liguria interlocutori autorevoli di centrodestra che possano far rinascere con noi la nostra amata Albenga” conclude Perrone.