Albenga, lite tra stranieri in via Carloforte. All’arrivo dei carabinieri i contendenti si dileguano

Albenga. Rissa tra stranieri, ieri sera, intorno alle 21, in centro Albenga e, più precisamente, in via Carloforte. Sconosciuti i motivi che hanno portato allo scontro, che ha visto protagonisti due cittadini stranieri.

Probabilmente per futili motivi, i due hanno iniziato a litigare, prima a parole salvo poi arrivare alla mani, senza esclusione di colpi. Vista l’ora e la zona centrale in cui è avvenuto, alcuni passanti hanno assistito alla scena e hanno chiamato i soccorsi.

Ma prima dell’arrivo dell’ambulanza, che si è recata celermente sul posto, uno dei contendenti è fuggito. L’altro, che ha avuto la peggio nello scontro, è stato soccorso da un passante, ma ha rifiutato le cure del personale sanitario e si è allontanato dal luogo dell’accaduto prima dell’arrivo dei carabinieri della stazione di Ceriale, intervenuta sul posto.