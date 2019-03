Albenga, l’avvocato Vannucci in campo con Tomatis: “Condivido la sua proposta civica”

Albenga. L’avvocato Mauro Vannucci si candiderà insieme al dottor Riccardo Tomatis alle prossime elezioni amministrative per la città di Albenga. La notizia arriva direttamente dal noto legale albenganese.

“La mia scelta di candidarmi a sostegno di Tomatis è stata molto ponderata e deriva da vari motivi e condivisione sui programmi di ispirazione puramente civica. Anche Calleri mi aveva chiesto di candidarmi con lui. Sicuramente Gero è una brava persona, ma purtroppo dovrebbe pensare più a far da paciere, tra chi già oggi sta litigando per le poltrone, che ad amministrare la città. Peraltro non avrebbe neppure l’esperienza politica per gestire una tale situazione esplosiva. Riccardo Tomatis ha invece presentato una proposta civica senza imposizioni di partito” spiega Vannucci.

“Dopo cinque anni da vice Sindaco ha sicuramente acquisito conoscenze e competenze necessarie e fa parte di una squadra con l’attuale sindaco Cangiano che sicuramente potrà dare un importante apporto. Squadra composta inoltre da molti volti nuovi che si candidano per il bene della città. Da parte mia – conclude l’avvocato Vannucci -, credo di poter fornire la mia competenza amministrativa e professionale sia nel settore del turismo che nel campo della sicurezza”.

Molto soddisfatto per il “nuovo acquisto” il candidato Sindaco Tomatis: “Ringrazio Mauro per la fiducia e per aver capito lo spirito della mia squadra. Sicuramente la sua esperienza sarà un valore aggiunto per un gruppo molto valido, determinato e unito come il nostro dove non si parla di poltrone ma delle scelte per il futuro di Albenga”.