Albenga, l’annuncio di Distilo: “Con noi ritornerà la Ztl ‘Albenga on the beach'”

Albenga. “Se saremo noi ad amministrare Albenga il venerdi e sabato sera il Lungomare Cristoforo Colombo sarà a traffico limitato diventando una area di manifestazione continua”. Lo annuncia Diego Distilo, candidato sindaco di “Solo per Albenga” e “Aria Nuova per Albenga”.

Potrebbe dunque tornare la Ztl “Albenga on the Beach”, come già fatto a suo tempo nel periodo estivo: “Nel 2010 da assessore alla viabilità cittadina avevo proposto di realizzare la ZTL sul lungomare e ricordo con grande soddisfazione che funzionava davvero – puntualizza Distilo – Per questo riproporremo questa iniziativa continua lasciando ai commercianti della zona mare la facoltà di occupare il suolo pubblico per tali serate gratuitamente, realizzando mini concerti od eventi che tornino a riaccendere la movida ingauna”.

Il tutto, aggiunge, accompagnato da una zona di gonfiabili per famiglie e bambini. “Siamo certi che questa iniziativa porterà uno sviluppo dell’economia nella zona mare – spiega – e siamo convinti che i commercianti parteciperanno entusiasti. Vogliamo far rivere Albenga e vogliamo che i nostri ragazzi si fermino in città anche nelle serate estive senza dover cercare svaghi in città vicine”.