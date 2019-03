Albenga, ladri in azione in un bar di via degli Orti: hanno portato via il registratore di cassa e un computer

Albenga. Nuova spaccata notturna nell’albenganese ai danni di un’attività commerciale. Si tratta di un bar di via degli Orti, situato di fronte alle scuole, preso di mira dai malviventi che hanno agito nella notte a cavallo tra ieri e oggi (lunedì 4 marzo 2019).

In questo caso, i ladri si sono introdotti nel locale non certo con discrezione, mandando letteralmente in frantumi una delle vetrate. Una volta dentro, quindi, hanno arraffato il possibile, riuscendo a darsi alla fuga con il registratore di cassa (contenente alcune decine di euro di fondo cassa) ed un computer.

I titolari si sono accorti solo questa mattina dell’accaduto e hanno allertato i carabinieri della compagni di Albenga, intervenuti intorno alle 9,30. I militari sono tutt’ora impegnati nelle indagini, anche con l’aiuto delle immagini delle telecamere della zona, per risalire all’identità die malviventi.