Albenga, la promessa di Distilo: “Una Smart elettrica vigilerà sulla città tutta la notte”

Albenga. “Come già anticipato nei giorni scorsi la nostra coalizione civica, l’unica vera che non ha partiti alle spalle, sta studiando un progetto davvero interessante per la vigilanza cittadina”. Lo afferma Diego Distilo, candidato sindaco con le liste “Solo per Albenga” e “Aria nuova per Albenga”.

“Oltre ad affidare il comando ai nostri giovani vigili urbani pensiamo di far si che Albenga venga vigilata nelle ore notturne – spiega – A cosa serve vigilare la città durante il giorno se i reati vengono fatti di notte? Di fatto, utilizzando una società di vigilanza, di notte faremo percorrere le vie del centro storico ad una Smart elettrica che girando ininterrottamente ogni vicolo del centro potrà garantire sempre più un occhio vigile in città”.

“Riteniamo che siano finiti i tempi della tolleranza – tuona Distilo – andremo avanti con forza e senza fare sconti non è pensabile che la nostra città sia schiava di quattro vagabondi delinquenti ospiti nel nostro paese. Adesso basta, riprendiamoci Albenga”.

Distilo inoltre consiglia “ai nostri politici di occuparsi meno dei nomi dei candidati delle varie liste ma di pensare a risolvere il problema del lavoro in città, visto quante persone abbiamo a spasso e disperate. Non è possibile che non riescono a vedere e capire i problemi della gente comune. Noi ci saremo con una squadra fatta di professionisti, commercianti, imprenditori e operai pronti a far risollevare Albenga”.