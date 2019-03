Albenga. Il Circolo Fotografico S. Giorgio di Albenga inaugura il suo decennale di vita con molte ragioni per festeggiare. La più recente e grande soddisfazione consiste nell’aver appena ricevuto la notizia che la Federazione delle Associazioni Fotografiche Italiane (Fiaf) l’ha nominato: “Benemerito della Fotografia Italiana” (Bfi).

La prestigiosa onorificenza sarà consegnata al Presidente Paolo Tavaroli al 71esimo Convegno Nazionale di Napoli, il 12 aprile 2019. La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dal Comune e in particolare dal sindaco Giorgio Cangiano che ha speso parole importanti per il circolo di San Giorgio.

“L’importante riconoscimento a livello nazionale conferito al Circolo fotografico San Giorgio, – ha esordito il primo cittadino, – è sicuramente meritato ed è motivo di soddisfazione ed orgoglio per tutta la città di Albenga. Con il Circolo fotografico, presieduto da Tavaroli si è instaurata un’ottima collaborazione che ha consentito di realizzare eventi molto importanti anche a carattere internazionale e di dar vita ad un’ interessante rapporto con la città di Matera Capitale europea della Cultura 2019”.

“Desidero congratularmi con tutti componenti del Circolo perchè, sviluppando una grande passione, non solo sono riusciti ad ottenere grandi risultati e prestigiosi riconoscimenti, ma hanno anche contribuito a far conoscere maggiormente la nostra meravigliosa Albenga”, ha concluso Cangiano.

Il sodalizio ingauno, nato nel 2009 da una costola di “SanGiorgioFotografia”, il dipartimento culturale del Comitato Opere di S. Giorgio, oltre a gestire il grande Concorso Nazionale della Sagra du Michettin e le annesse esposizioni, ha organizzato eventi, seminari, incontri, mostre e corsi, distinguendosi in particolare per due Biennali di Fotografia Internazionale in Albenga, con le rispettive Anteprime negli anni intermedi.

L’attivismo culturale dell’associazione è riuscito gradualmente a inserire Albenga tra le cittadine della fotografia e ad accogliere in città i migliori autori, ottenendo un Centro Espositivo Internazionale Fiap (Federation Internationale de l’Art Photographique) sito in palazzo Oddo. Celebre l’anteprima che portò l’ambasciatore cinese per una mostra sulla cultura della Cina organizzata con l’Istituto Confucio e l’Università di Firenze. Destò anche grande impressione trovare il Centro storico di Albenga sulle pagine dei giornali turchi per la fotografia e per le attività culturali molto vive.

Oggi il centinaio di soci del Circolo, che ha raggiunto posizioni di valore anche nelle Competizioni Internazionali e Nazionali, gioisce per il Riconoscimento di tanta dedizione volontaria, condividendola con tutte le associazioni e gli sponsor che hanno collaborato.

“Un senso di riconoscenza, – hanno fatto sapere dal Circolo, -va alle ultime due amministrazioni comunali e alle persone che al loro interno hanno maggiormente creduto nel valore della cultura fotografica e nel suo messaggio di bellezza. Il Circolo è gemellato con l’associazione fotografica ‘Mochi’ di Montevarchi, gestore dell’Archivio Fiap in Italia, e con il Fotoclub Matera”.

E proprio in vista della nomina di Matera a “Capitale della Cultura 2019”, i fotografi di Albenga hanno contribuito a generare un “ponte” di fraternità, visite, incontri e mostre tra le due città storiche: un’amicizia iniziata nel 2015 che durerà e porterà ancora frutti e scambi culturali.