Albenga. Incidente questa mattina, intorno alle 10,30, nella zona mare di Albenga. Il sinistro, che ha visto coinvolte due auto, è avvenuto in via Nazario Sauro.

Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’incidente ma, stando alle prime informazioni raccolte, pare che due auto (forse per una precedenza non rispettata) si siano scontrate violentemente.

Entrambe le vetture hanno subito danni evidenti, ma ad avere la peggio è stata una Citroen grigia, guidata da un uomo sulla quarantina che, a seguito dell’impatto, si è letteralmente cappottata in mezzo alla carreggiata.

Fortunatamente né l’uomo né la conducente alla guida dell’altro veicolo coinvolto hanno riportato ferite e non è stato necessario l’intervento del personale sanitario. Sul posto, gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso e per accertare eventuali responsabilità.