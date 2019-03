Albenga. E’ stato inaugurato questa mattina il nuovo ufficio Iat (Informazione e Accoglienza Turistica) del Comune di Albenga. Lo sportello è situato all’interno della torre civica, in piazza San Michele, accanto alla cattedrale e al municipio: una posizione strategica, per offrire la massima assistenza possibile a quanti decidono di visitare lo splendido centro storico ingauno ma necessitano di una guida completa per scoprire le tante bellezze che esso contiene. Lo Iat sarà operativo a partire dal prossimo 18 aprile e sarà aperto sette giorni su sette per otto ore al giorno.

“Oggi è una giornata bellissima per Albenga – commenta il sindaco Giorgio Cangiano – Non solo per il clima, ma perché oggi diamo alla città ciò che mancava, uno Iat. L’ufficio è in un luogo immediatamente visibile: chiunque entri nel centro storico lo noterà subito. Accedendo alla sua porta di cristallo, ci si troverà immediatamente immersi nel Museo Civico Ingauno e quindi nell’atmosfera che caratterizza Albenga. E’ una scelta voluta, fatta dalla nostra amministrazione in accordo con la Soprintendenza e tutte le altre realtà che fanno parte di questo tavolo tecnico che stiamo portando avanti: Fondazione Oddi, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, il Comune e la stessa Soprintendenza”.

di 6 Galleria fotografica Inaugurazione Iat Albenga









Oltre a ricevere informazioni turistiche, chi accederà alla torre civica potrà visitare il museo gratuitamente: “Un semplice gesto, per fare in modo che chi accede allo Iat si senta immerso fin da subito nella storia di Albenga. Credo che poche città possano vantare uno Iat del genere. Questo è il punto di partenza ideale per mostrare ai nostri ospiti cosa si può vedere non solo ad Albenga, ma in tutto l’entroterra. Gli addetti presenteranno i percorsi, le possibilità e le varie mete. Il tutto in diverse lingue: Albenga è sempre di più meta internazionale e anche questo deve essere tenuto in conto”.

Cangiano si dice “contento e soddisfatto. E’ l’inizio di un progetto che può essere portato avanti in modo molto positivo se tutti insieme ne sapremo sfruttare le potenzialità. Questo è il mio sogno e uno dei motivi per i quali cinque anni fa mi sono candidato sindaco. Vedere quanto passi avanti abbia fatto la città in questi anni credo sia una soddisfazione per me e per i cittadini di Albenga. Ma si può sempre migliorare”.

Il vice sindaco Riccardo Tomatis chiosa: “Oggi è un momento molto importante per Albenga: riuscire ad aprire uno Iat nella sede più prestigiosa della nostra città, nel cuore del suo centro storico, è il risultato di un impegno portato avanti da tutta l’amministrazione con l’associazione degli albergatori e tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto”.

L’assessore al turismo Alberto Passino: “Questa è stata una grande mattinata per Albenga. Abbiamo appena concluso il convegno sullo ‘Slow Tourism’, il turismo esperienziale, che ha visto grandi personaggi portare la loro testimonianza e nuovi spunti su cui sviluppare il nostro lavoro. E’ stata anche l’occasione per presentare il nuovo portale turistico ‘Scopri Albenga’, completamente rinnovato per un turismo a 360 gradi. Ciliegina sulla torta l’inaugurazione del nuovo Iat che rappresenta un salto di qualità per il turismo che vogliamo avere ad Albenga”.