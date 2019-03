Albenga. Alla presenza del sindaco Giorgio Cangiano, di un rappresentante dell’amministrazione comunale del comune di Sernaglia e delle massime autorità civili e militari, è stato inaugurato questa mattina in piazza Berlinguer il monumento dedicato ai Bersaglieri in memoria e a ricordo della presenza del 14° Battaglione Sernaglia, di stanza alla Caserma Piave nel periodo dal 1977 al 1989.

L’evento è iniziato alle 9 in Piazza IV Novembre con l’arrivo degli invitati, seguito alle 9.30 dal concerto della Fanfara “A. Caretto” di Melzo. Quindi è partito il corteo che ha raggiunto piazza E. Berlinguer passando da via B. Ricci, via Medaglie d’Oro, Porta Molino Piazza Garibaldi, viale Pontelungo e via del Roggetto.

Galleria fotografica Albenga, inaugurato il monumento dedicato ai bersaglieri del 14° Battaglione Sernaglia









Alle 11 l’alzabandiera, seguito dallo scoprimento del monumento, dalla benedizione e dalle orazioni ufficiali. Presenti, oltre al sindaco di Albenga Giorgio Cangiano, a rappresentanti della giunta ingauna e del comune di Sernaglia, le autorità civili e militari, i parlamentari Sara Foscolo e Paolo Ripamonti, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, il consigliere provinciale Eraldo Ciangherotti, tanti sindaci del territorio e il presidente provinciale dei Bersaglieri.

L’orazione ufficiale è stata tenuta dal professor Pier Franco Quaglieni, che ha sottolineato “il valore morale e civile di questo incontro. Qui oggi è sintetizzata la storia d’Italia, una simbiosi tra il presente e la storia del passato che vive attraverso il corpo dei Bersaglieri”. Il prossimo raduno sarà a Cuneo nel 2021.