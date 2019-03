Albenga inaugura il monumento dedicato ai bersaglieri del 14° Battaglione Sernaglia

Albenga. Alla presenza del sindaco Giorgio Cangiano, di un rappresentante dell’amministrazione comunale del comune di Sernaglia e delle massime autorità civili e militari, domenica 24 marzo in piazza Berlinguer, avrà luogo l’inaugurazione di un monumento dedicato ai Bersaglieri in memoria e a ricordo della presenza del 14° Battaglione Sernaglia di stanza alla Caserma Piave nel periodo dal 1977 al 1989.

L’evento inizierà alle ore 9,00 in Piazza IV Novembre, con l’arrivo degli invitati, a seguire alle ore 9,30 la Fanfara “A. Caretto” di Melzo eseguirà un concerto, alle ore 10,15 partirà il corteo per recarsi in piazza E. Berlinguer (passando da via B. Ricci, via Medaglie d’Oro, Porta Molino Piazza Garibaldi, viale Pontelungo, via del Roggetto e arrivo in piazza E. Berlinguer).

Alle ore 10,40 circa schieramento in Piazza E. Berlinguer; alle ore 10,50 onore ai Gonfaloni della città di Albenga e della città di Sernaglia della Battaglia; ore 11,00 circa Alzabandiera; ore 11,05 scoprimento del monumento Benedizione e onore ai Caduti; ore 11,20 circa orazioni ufficiali; ore 11,55 uscita dall’area della Cerimonia dei Gonfaloni Città Sernaglia della Battaglia e Città di Albenga; ore 12,00 circa fine della cerimonia.