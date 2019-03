Albenga.È iniziata, una manciata di minuti fa, la tradizionale puntata domenicale della trasmissione Mediaset Melaverde, su Canale 5, che vede protagonista una storica azienda albenganese, l’antico Frantoio Sommariva.

La raccolta delle olive e la loro lavorazione, fino alla produzione del fantastico ed inimitabile olio extravergine di oliva. Questi i temi principali della puntata odierna, che per la seconda volta ha portato le sue telecamere in Riviera.

Foto 3 di 3





“Melaverde attraversa la penisola raccogliendo notizie e curiosità sui prodotti gastronomici più caratteristici del nostro Paese e non possiamo che essere orgogliosi e soddisfati che, ancora una volta, abbiamo deciso di puntare sui nostri prodotti e sul nostro lavoro”, aveva spiegato Agostino Sommariva ai microfoni di Ivg.it.

“Le riprese sono avvenute una quindicina di giorni fa. Prima siamo stati a Vellego, sopra Casanova, con la troupe televisiva per concentrarci sulla raccolta delle olive. Poi si è passati alle riprese delle varie fasi di lavorazione e, infine, alla produzione del nostro olio”.

“Siamo davvero felici, ma non solo per noi o per la città di Albenga, ma per l’intero territorio: una ulteriore vetrina prestigiosa in cui mettersi in mostra. Il consiglio a tutti gli spettatori e ai consumatori era e resta quello di consumare sempre prodotti italiani”, ha concluso Sommariva.