Albenga. Questa mattina, nella Sala degli Stucchi del municipio di Albenga, il sindaco Giorgio Cangiano ha consegnato a Giuseppe Lo Bello una targa quale riconoscimento per i suoi 68 anni di ininterrotta militanza nei complessi bandistici, dapprima in quello del paese natale di Villalba ( Cl) e poi, dopo il suo trasferimento nel 1958, in quello di Albenga. Erano presenti la moglie, i figli, i nipoti e gli amici.

Muratore, Giuseppe Lo Bello è stato attivo anche in ambito sociale in qualità di volontario.

“Una passione per la musica che Giuseppe Lo Bello ha saputo trasmettere ai suoi figli – ricorda Cnagiano – Uno di loro è professore in un liceo musicale e un altro opera nel campo del sociale e delle onlus. Chi ama la musica ama il bello e l’impegno, la musica ingentilisce i cuori e fa comprendere per ottenere risultati occorrono sacrifici e impegno”.

La targa recita: “Per aver con gioia offerto alla città di Albenga tramite la musica importanti momenti culturali e di condivisione”.