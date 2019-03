Albenga, il caso di Hingria Vazio. Ripamonti (Lega): “Scelta coraggiosa, non mescolare famiglia con politica”

Albenga. “Non confondiamo la famiglia con la politica. Per fortuna viviamo in un Paese dove chiunque può esprimere liberamente le proprie idee e scegliere in piena libertà di aderire a un progetto politico, a prescindere dal proprio cognome. Hingria Vazio è una giovane di valore, che condivide le proposte di Matteo Salvini e che ha scelto la Lega e Calleri sindaco: a noi basta questo, il resto non ci interessa”.

Lo dichiara Paolo Ripamonti, senatore della Lega, intervenendo sul caso della candidatura della nipote del parlamentare Pd, Franco Vazio, con la Lega alle prossime elezioni comunali ingaune.

“Spiace che qualcuno abbia deciso di prenderla sul personale, di criticare questa scelta, di strumentalizzare nel tentativo di cavalcare mediaticamente e politicamente la cosa. Un bel tacer non fu mai scritto”.

“In bocca al lupo Hingria e benvenuta a bordo, la Lega con Calleri sindaco daranno finalmente quelle risposte che gli albenganesi attendono da troppo tempo, che il Pd e la sinistra, nemmeno quelli che siedono in Comune o in Parlamento, sono mai riusciti a dare”.