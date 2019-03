Albenga, i vigili del fuoco all’onorevole Mulè (Fi): “Gli interventi sulla sede di cui parlate nasconderebbero solo il problema”

Albenga. “Dal ministero degli interni quasi 90 mila euro di finanziamento per la sistemazione della caserma dei vigili del fuoco di Albenga”. Lo aveva annunciato la scorsa settimana il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Erealdo Ciangherotti, ringraziando l’onorevole di Forza Italia Giorgio Mulè per il risultato ottenuto.

Ma proprio all’onorevole forzista l’organizzaione sindacale dell’Usb dei vigili del fuoco del comando provinciale di Savona ha deciso di inviare una lettera a sua volta, nella quale si afferma che “gli interventi sulla sede di cui si è parlato servirebbero in realtà solo a nascondere un problema e non a risolverlo davvero”.

“Onorevole Giorgio Mulè, – si legge nella missiva, – ci vediamo costretti a esporle quanto segue, perché, ciò che voi sbandierate come una soluzione ad un problema, nella realtà nasconde dei problemi enormi che gravano sulla sicurezza dei vigili del fuoco e quindi sul maggior rischio per la cittadinanza, qualora non possa essere soccorsa per inceppamento della ‘macchina’. Le hanno mentito, o comunque mal informata”.

“Ognuno di noi deve imparare bene a fare il proprio lavoro, (lo dobbiamo ai cittadini) e per la messa in sicurezza delle strutture, ci vogliono dei tecnici competenti, che sappiano leggere il fenomeno e trovare idonee soluzioni per arrivare ad un obbiettivo ben chiaro. In questo caso, l’obbiettivo si chiama ‘Sede Sicura’”.

“La sede VVF distaccata di Albenga ha dei problemi strutturali (travi e pilastri lesionati per intenderci), accentuati da un cedimento del suolo di orme. La posizione, in zona alluvionale, non ci aiuta, tant’è che in alcune calamità ne siamo rimasti coinvolti. Gli interventi di cui parlate potranno giusto servire a nascondere un problema, ma tale approccio ci vede leggere il fenomeno come una mancanza di rispetto (ulteriore oltre a quello nazionale che subiamo giornalmente) verso il corpo dei pompieri”.

“I vigli del fuoco che operano sulla città di Albenga hanno a che fare con un comprensorio di 23 comuni, 250 chilometri quadrati di boschi, 250 chilometri di strade provinciali, 50 chilometri di linea ferroviaria, un numero di abitanti che varia da 70mila ad un milione, autostrade e gallerie, un immenso traffico su gomma che trasporta le sostanze più disparate. I nostri pompieri rivolgono il proprio operato nell’ordinario, ma all’occorrenza su tutto il territorio nazionale, sempre con rischi altissimi che si potrebbero, con pratiche corrette, e le opportune economie ridurre”.

“La presente oltre che evidentemente critica, si pone come propositiva, e pertanto rimaniamo disponibili per un qualsivoglia incontro utile alla definizione della causa”, hanno concluso dall’organizzazione sindacale dei vigili del fuoco.