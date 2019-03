Albenga, i carabinieri lo trovano con 11,5 grammi di hashish: 28enne arrestato

Albenga. Detenzione ai fini di spaccio di droga. E’ l’accusa contestata ad un marocchino di 28 anni, A.F., che ieri è stato arrestato dai carbinieri della compagnia di Albenga impegnati nei quotidiani controlli per contrastare il consumo e la vendita di sostanze stupefacenti.

I militari hanno notato l’uomo in atteggiamenti sospetti (intorno a lui c’era uno strano via vai di persone) e quindi hanno deciso di controllarlo. Durante la perquisizione addosso ad A.F. sono stati trovati tre grammi di hashish e, a quel punto, lo straniero ha spontaneamente indicato agli uomini dell’Arma dove erano nascosti altri 8,5 grammi della stessa sostanza (nella sua abitazione invece non sono state trovate tracce di droga). Per il ventottenne sono quindi scattate le manette.

Questa mattina il marocchino è stato processato per direttissima in tribunale a Savona. L’uomo, che era assistito dall’avvocato Silvia Ottonello, ha patteggiato nove mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Al termine dell’udienza, A.F., che era incensurato, è tornato libero senza nessuna misura.