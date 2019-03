Albenga. L’Albenga, sotto di due reti (3-1) in casa dl Baiardo, riesce nell’impresa di centrare la “remuntada” vincente, portando a casa tre punti davvero importanti.

“E’ stata un grande impresa, ottenuta ai danni di una squadra di grande caratura come il Baiardo – esordisce Francesco Cocito – andando a vincere con una squadra che nel girone di ritorno ha regalato momenti di gioco importanti… Sotto di due reti ci siamo guardati in faccia ed abbiamo capito che questo match poteva essere essere il crocevia fondamentale della nostra stagione... Come riconosciuto dal mister del Baiardo (ndr, Baldi) abbiamo lottato come leoni, meritando la vittoria che ci trasmette la consapevolezza, attraverso le cinque ‘finali’ che ci aspettano, di poter centrare la salvezza.