Albenga, Forza Italia: “Dopo 5 anni di centrosinistra la città non è sicura”

Albenga. “Troppi gli episodi avvenuti nell’ultimo periodo, dall’aggressione a Lusignano alle macchine danneggiate. Ad Albenga serve una nuova strategia contro la criminalità”.

Parola della sezione albenganese di Forza Italia, che si è scagliato contro la giunta Cangiano in tema di sicurezza e ha proseguito: “Non ci piacciono i titoli ad effetto, i delinquenti sono delinquenti non per il colore della pelle, non per la nazionalità, ma perchè compiono atti contrari alle leggi della Repubblica Italiana”.

“Come esponenti di Forza Italia, siamo da sempre garantisti, quindi aspettiamo con fiducia il risultato delle indagini sull’aggressione avvenuta a Lusignano, forse, probabilmente, da parte di tre nordafricani nei confronti di un quarantenne di Villanova d’Albenga, e con altrettanta fiducia aspettiamo i risultati per conoscere i delinquenti che da qualche giorno danneggiano le auto parcheggiate nel centro di Albenga”.

“Il punto, vista l’escalation di episodi criminogeni, è che Albenga, dopo 5 anni di centrosinistra, non è sicura, ha bisogno di una nuova strategia contro la criminalità. Telecamere e volontari non bastano, serve un servizio di polizia h24. Le risorse umane, al momento, non consentono di coprire quattro turni, è quindi necessario nei prossimi anni investire sulla Polizia locale assumendo giovani volenterosi e formarli in modo adeguato. La regione Liguria ha siglato, per questa emergenza, un protocollo d’intesa con la Regione Lombardia, per la formazione e l’aggiornamento professionale”.

“L’emergenza però non può aspettare i tempi della burocrazia, bisogna intervenire con azioni immediate. Una soluzione, a breve termine, è quella di creare un servizio notturno comprensoriale di polizia locale che coinvolga i comuni limitrofi e non solo, in questo modo si potrà garantire la copertura adeguata. Inoltre bisogna che con la supervisione del Prefetto e del Questore ci si sieda seriamente ad un tavolo, con tutte le forze dell’ordine, per coordinarsi e creare dei veri e propri servizi congiunti come accade in numerose parti d’Italia. Solo così si potrà dire di avere una vera sorveglianza del territorio, combattendo seriamente spaccio e violenza”, ha concluso Ciangherotti.