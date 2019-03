Albenga, Fondazione Ant mette in vendita uova e colombe pasquali a scopo benefico

Albenga. “Festeggia Pasqua con noi, scegli di regalare un gesto di solidarietà”. È con questo slogan che la Fondazione Ant-sezione di Albenga ha deciso di mettere in campo un’iniziativa benefica in vista della Pasqua.

“Presso la nostra sede di via Roma, ad Albenga, – hanno spiegato da Fondazione Ant, – metteremo in vendita uova e colombe pasquali. Il ricavato sarà utilizzato per finanziare un progetto di prevenzione. Vi aspettiamo numerosi”.

I fondi ricavati, infatti, saranno utilizzati per finanziare progetti di prevenzione oncologica nell’ambito della diagnosi del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie.