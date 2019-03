Albenga, Fabio Ravera ed Erika Moirano per Calleri sindaco: “Con Gero più attenzione al sociale”

Albenga. La squadra di Gerolamo Calleri di arricchisce di due elementi. Si tratta di Fabio Ravera e Erika Moirano. Ravera, classe 1972, residente nella frazione di Leca d’Albenga, si candida nella lista civica a sostegno di Calleri sindaco.

“Da sempre lavoro con passione nel mondo dell’agricoltura, – afferma Ravera, che ha fatto parte per 23 anni del corpo dei vigili del fuoco. – Da tre anni, grazie alla azienda agricola Villa Poggi abbiamo fatto nascere una azienda Agricola Sociale, la prima della piana albenganese, e il primo Orto Sociale”.

“La soddisfazione e i notevoli miglioramenti nei ragazzi che frequentano l’azienda mi spinge a voler fare funzionare al meglio sul nostro territorio questa integrazione fra parte agricola e realtà socio sanitaria. Ho deciso di candidarmi a sostegno di Gerolamo Calleri perché mi convince la sua proposta: oltre a stimarlo molto, ho trovato in lui le stesse vedute nell’ambito del sociale, per dare un aiuto concreto ai cittadini, ai bambini, agli anziani, alle famiglie del territorio, senza lasciare indietro nessuno”.

Assieme a Ravera anche Erika Moirano, classe 1984, titolare con la propria famiglia di una nota azienda di costruzioni meccaniche in campo agricolo e orto-florovivaismo. Da diversi anni, Erika è attiva nel campo del sociale e del volontariato.

“Conosco Gerolamo Calleri da tempo e lo ritengo la persona giusta per cambiare Albenga, condividiamo le stesse idee per rilanciare il territorio. Massimo impegno per il sociale, per aiutare i cittadini e le famiglie albenganesi in difficoltà, per portare avanti politiche in favore di chi fa fatica ad andare avanti, con attenzione alla non autosufficienza e alla disabilità. Non faccio politica, ma la proposta di Calleri mi ha convinto: io sto con Gero e sono pronta a dare il mio contributo e tutte le mie conoscenze per aiutare il prossimo e per far tornare grande Albenga”, ha dichiarato Moirano.