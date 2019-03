Albenga, Distilo rivendica: “Noi unica alternativa, nessuno di noi era in Comune in questi 5 anni”

Albenga. “Le scelte fatte negli ultimi 5 anni, giuste o sbagliate che siano, non possono essere imputate a noi. Noi siamo un gruppo giovane e nuovo della politica della città, che nulla ne può se l’ospedale è stato regalato ai privati, se su viale Che Guevara è stato realizzato il grigliatore, se Albenga ha problemi maggiori sulla vigilanza, se è stato approvato un PUC che può pianificare forse solo una città dei Lego”.

A parlare è Diego Distilo, candidato sindaco per le liste “Solo per Albenga” e “Aria nuova per Albenga”, che rivendica con orgoglio il proprio ruolo di “novità”. “Tutti gli altri schieramenti – spiega – chi attuali forze di maggioranza e chi di opposizione, potevano fare ‘battaglie’ con forza e resistenza che purtroppo non sono state fatte. Adesso puntualmente tutti presenti alle elezioni comunali, con passerelle dei big nazionali che con i loro 30 minuti in città ci risolveranno i problemi di 30 anni”.

“Per questo che siamo scesi in campo – chiarisce Distilo – abbiamo le idee chiare e non abbiamo da ‘sistemare’ qualche amico, ma abbiamo da sistemare tutta Albenga e con essa i tantissimi disoccupati capifamiglia che non arrivano alla metà del mese. Noi siano l’unica alternativa vera”.