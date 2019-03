Albenga. “Giovedì sera c’erano quasi 500 persone in piazza, dalla Caffetteria Da Sancio, per far decollare l’unico progetto civico delle elezioni comunali di Albenga”. Così Diego Distilo, candidato sostenuto dalle liste “Aria nuova per Albenga” e “Solo per Albenga” racconta la serata durante la quale si è discusso il programma che sta prendendo forma.

“Lavoro e sicurezza sono i punti fondamentali, seguiti da sociale e sviluppo turistico” spiega Distilo che aggiunge: “La partecipazione di giovedì sera è stata la più grande manifestazione di democrazia della nostra città degli ultimi anni perché, in un periodo dove la politica ha davvero stufato, siamo riusciti a riempire una piazza dislocata rispetto al centro città. Gli altri invece fanno fatica a riempire le vecchie cabine del telefono postando sui social selfie dove sembrano 3995000 oppure creano le pagine dei loro candidati sindaci alle 18 e 45 e alle 19 hanno già 1000 like come se tutta Albenga fosse lì ad aspettare tale notizia. Che grandi”.

“E’ partito un progetto senza leader con persone umili e comuni che saranno dove serviranno e non dove vorrebbero essere: sempre e solo vicino ai cittadini” conclude Distilo.