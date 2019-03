Albenga, dalla Regione 476 mila euro per l’adeguamento sismico e antincendio della scuola di via degli Orti

Albenga. Regione Liguria ha stanziato 1 milione e 781 mila euro per realizzare quattro interventi di adeguamento sismico di edifici scolastici in altrettanti comuni liguri. Tra questi anche la struttura di via degli Orti ad Albenga, a cui saranno destinati 476 mila euro.

Le risorse provengono dal Fondo Protezione civile e sono stati assegnati utilizzando la graduatoria del Piano Triennale, approvata nel 2018. Vanno a sommarsi a quelle già stanziate a novembre 2018, che ammontavano a oltre 37 milioni di euro, e agli interventi già stanziati o previsti sul fronte antincendio, palestre scolastiche e danni del maltempo, per un importo complessivo prossimo ai 43 milioni di euro.

“Si stanno componendo i tasselli dei finanziamenti sull’edilizia scolastica – dichiara l’assessore all’Edilizia Marco Scajola – grazie ai quali stiamo intervenendo su decine di edifici scolastici e programmando la realizzazione di diverse nuove scuole. Confermo il mio impegno a favore degli studenti e dei professori liguri perché possano vivere in sicurezza gli ambienti scolastici”.

“Grazie ai fondi sbloccati da Ministero – conclude Scajola – contiamo di proseguire nel 2019 il lavoro di adeguamento delle scuole: puntiamo a ottenere almeno altri 30 milioni di euro e ad accelerare al massimo la realizzazione degli interventi già finanziati”.