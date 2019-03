Albenga, compromesso tra locali e residenti: vigilanza privata per garantire divertimento, decoro e quieto vivere

Albenga. Un connubio tra musica, risate, bevute in compagnia e divertimento da una parte, e il decoro urbano e la quiete dei residenti dall’altra. È questo l’obiettivo a cui mira il Comune di Albenga con il supporto di alcuni esercenti simbolo della rinascita del centro storico, dove negli ultimi anni è aumentato il “movimento” in particolare notturno grazie anche all’apertura di tanti nuovi locali.

E proprio dal centro storico e, nello specifico, da piazza delle Erbe è partita una nuova proposta per conciliare le esigenze dei clienti notturni, in particolare giovani, ma anche dei tanti cittadini che abitano proprio in quella zona e che, talvolta, si trovano a dover fare i conti con urla, schiamazzi e, purtroppo, anche tracce di urina sui muri dei vicoli e nei pressi dei portoni.

L’iniziativa è frutto dei locali “Taberna del Foro” e “Twenties Cocktail Club”, che si faranno carico di tasca propria dei costi di ingaggio di vigilantes privati, che monitoreranno la situazione quotidianamente, garantendo che non vi siano eccessi e quindi il quieto vivere dei clienti, ma anche pace e tranquillità ai residenti. L’esperimento andrà in scena per la prima volta proprio questa sera (primo marzo 2019).

“Credo si tratti di un’iniziativa molto bella, che dimostra la grande voglia di lavorare ma anche di rispettare le esigenze altrui da parte dei gestori dei locali in questione e so che anche altri si sono già detti interessati a collaborare a loro volta in questa soluzione”, ha dichiarato il sindaco di Albenga Giorgio Cangiano.

“Il centro storico negli ultimi anni è cresciuto moltissimo, in particolare in termini di ‘movida notturna’, che spesso rappresenta il miglior modo di rendere sicure alcune zone. Ogni tanto però ci siamo trovati a dover fare i conti con le lamentele di alcuni residenti, infastiditi dal rumore e da comportamenti eccessivi dei clienti, ma anche con gli esercenti, che hanno sempre chiesto elasticità per poter lavorare. Credo che questa possa essere una soluzione interessante per cercare di ovviare a tutti i problemi”, ha concluso il primo cittadino.