Albenga, Ciangherotti (FI): “Dal ministero 90 mila euro per la sistemazione della caserma di vigili del fuoco”

Albenga. Dal ministero degli interni quasi 90 mila euro di finanziamento per la sistemazione della caserma dei vigili del fuoco di Albenga. Lo annuncia il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Erealdo Ciangherotti, che afferma: “Ancora una volta Forza Italia è non solo presente sul territorio, ma riesce a portare a casa risultati di rilievo grazie alle sinergie tra i suoi rappresentanti in consiglio comunale, provinciale, Regione e Parlamento”.

“Grazie all’onorevole Giorgio Mulè, parlamentare di Forza Italia eletto nella nostra circoscrizione che segue con attenzione e impegno il nostro territorio, questa volta siamo riusciti a risolvere il problema della caserma del distaccamento dei vigili del fuoco di Albenga. Mesi fa avevamo presentato un ordine del giorno per dare la solidarietà ai Vigili del Fuoco di Albenga che più volte lo stato di precarietà della caserma. Il problema è che parte della caserma è di proprietà della Provincia di Savona, e parte dello Stato. La Provincia di Savona era intervenuta con uno stanziamento di circa 40 mila euro per sistemare la caserma, mentre da parte statale non era arrivato nessun segnale”.

“L’onorevole Mulè, a gennaio, aveva presentato una interrogazione a risposta scritta sul problema e, oggi, il ministero degli interni ha risposto positivamente, informando che è stata autorizzata la spesa di 89.430 euro per l’esecuzione di risanamento interno del distaccamento, di coibentazione e impermeabilizzazione dei lastrici solari, oltre che di ripristino dei cornicioni e sotto cornicioni di sede. I lavori sono cominciati da qualche giorno e, secondo il ministero, termineranno entro la fine dell’estate. Il ministero, inoltre, ha previsto altri lavori come la videosorveglianza, l’illuminazione dell’area esterna, la manutenzione del piazzale e la sostituzione dei cancelli. In più il ministero non esclude la possibilità di trovare una nuova, più efficace e definitiva sede o a costruzione di un nuovo distaccamento”.

“Insomma, ancora una volta, come gruppo di Forza Italia Albenga vogliamo ringraziare l’onorevole Giorgio Mulè per i risultati che si riescono ad ottenere e che, siamo sicuri, saranno maggiori quando Albenga sarà governata dal centrodestra. Albenga non ha bisogno di ‘gabbamondi’ in cerca soltanto di consensi personali attraverso promesse inverosimili, ma di persone che vanno ad amministrare perchè vogliono il bene della nostra città”.