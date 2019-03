Albenga. “Buona la seconda”. Dopo le polemiche della scorsa settimana al debutto del mercato nella sua “nuova/vecchia” sede sul Lungocenta (già in uso fino a 10 anni fa, prima di Via Dalmazia), c’è soddisfazione oggi in Comune ad Albenga: complice la bella giornata di sole (mercoledì scorso invece imperversava il vento) molti turisti e cittadini questa mattina hanno affollato i banchi del mercato.

Il vice sindaco Riccardo Tomatis si è recato sul posto tra le 11 e le 11.30 di questa mattina per monitorare la situazione e ascoltare i commercianti. “Oggi – racconta – a differenza della volta scorsa è una bellissima giornata di sole. Sono passato dal mercato per ascoltare le richieste e le esigenze dei commercianti per andar loro incontro e per soddisfarle, e ho visto davvero tanta gente ed un mercato molto frequentato. Anche i volti e le parole dei commercianti mi sono sembrate più positive e soddisfatte, compresi alcuni che la volta scorsa erano delusi”.

di 15 Galleria fotografica Albenga, il mercato sul Lungocenta









“Bisogna però ancora aspettare per fare una valutazione più precisa ed obiettiva – ammette – ma direi che la situazione è decisamente migliorata. Inoltre il mercato è accessibile anche ai disabili che in questa nuova collocazione non hanno difficoltà né ostacoli delle barriere architettoniche. Il punto di vista degli utenti interpellati mi è apparso molto favorevole. Va detto inoltre che chi va sul mercato del Lungocenta ci va appositamente, e quindi è maggiormente interessato agli acquisti: non essendoci attività commerciali chi ci va infatti, va proprio perché vuole andare sul mercato”.

“In ogni caso terremo monitorata la situazione, pronti ad intervenire, ad ascoltare e, se necessario, a mettere in campo degli aggiustamenti” conclude Tomatis.