Albenga, bagno chimico per il mercato a Parco Cotta. Un gruppo di genitori non ci sta: “Polemica strumentale”

Albenga. “Bagno chimico e bidoni dell’immondizia, destinati ad ambulanti e clienti del mercato settimanale, collocati nell’area riservata ai giochi per bambini di Parco Cotta: problemi di degrado e igiene”. Era questa la segnalazione-denuncia di un genitore di un bambino che frequenta le scuole di via Degli Orti, zona in cui recentemente è stato trasferito il mercato settimanale di Albenga.

Ma il pensiero di un singolo non è evidentemente quello della collettività. Perché a rispondere al “genitore preoccupato” è stato un nutrito gruppo di genitori i cui figli, a loro volta, frequentano lo stesso plesso scolastico.

“Volevamo fare una puntualizzazione circa la denuncia riguardo il posizionamento di un bagno chimico presso il parco Cotta: la persona a cui è stata dato voce non rappresenta tutti i genitori dei plessi”, ha spiegato la mamma di due bambini in rappresentanza del gruppo di genitori.

“In quanto partecipante attiva della vita scolastica vorrei riferire che alcuni genitori della scuola dell’infanzia una volta notato il bagno chimico avevano avvisato le rispettive rappresentanti che, a loro volta, avevano contattato l’amministrazione comunale. Questa ci ha subito risposto che purtroppo erano consci della posizione non ottimale del bagno e che si trattava di una disposizione temporanea in attesa di una sistemazione più adeguata dove posizionare i bagni per gli ambulanti del mercato settimanale”.

“Ricordo che nel 2016 sempre l’attuale amministrazione ha permesso la riapertura del parco Cotta ad utilizzo esclusivo delle scuole di via degli Orti e, in questi anni, è sempre stata a disposizione ad ascoltare ed intervenire a favore della scuola e dei genitori. Detto ciò, ritengo molto triste, in campagna elettorale, strumentalizzare la situazione inasprendo il problema senza, di fatto, fare nulla per risolverlo”, ha concluso.