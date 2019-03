Albenga, anche nel 2019 prosegue l’iniziativa “Benvenuto bebè” per dare il benvenuto ai neonati albenganesi

Albenga. Prosegue anche nel 2019 l’iniziativa “Benvenuto bebè” inaugurata dall’amministrazione Cangiano nel 2018 per dare il benvenuto ai neonati albenganesi.

Un’iniziativa che porta in dono alla famiglia del neonato un kit omaggio contenente vari articoli di prima necessità, utili per il periodo iniziale della vita di un bambino che può essere ritirato nelle due farmacie Comunali, Farmacia Comunale di Via Don Isola 11 e di Via Milite Ignoto 4 che nello scorso anno è stata accolta con molto favore da 117 neo mamme.

Afferma il consigliere con delega alle farmacie Paola Deandreis: “Nel 2018 la nostra amministrazione ha avviato l’iniziativa ‘Benvenuto bebè’ per dare il benvenuto ai nuovi nati che rappresentano il nostro futuro. Un omaggio simbolico per esprimere la gioia nostra e della comunità e riconoscere la nascita di un figlio come momento straordinario non solo per la famiglia, ma anche per la città”.

“Sono felice che l’iniziativa sia stata apprezzata e lo scorso anno 117 famiglie si siano recate a ritirare il kit nelle Farmacie Comunali: ciò tra l’altro, ha contribuito all’incontro con farmacisti di grande professionalità nei quali i neo genitori ed i cittadini possono trovare un riferimento”, ha concluso.