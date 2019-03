Albenga, Aldo Marino scende in campo con Calleri: “Con il Pd troppe tasse, più attenzione per imprese e lavoratori”

Albenga. Aldo Marino scende in campo per Calleri sindaco. Classe 1974, consulente del lavoro, già consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale ingauno, Aldo Marino sarà candidato alle prossime elezioni amministrative nella lista di Forza Italia a sostegno del candidato sindaco Gerolamo Calleri. Con lui anche la geometra albenganese Cristina Pezzano.

“Abbiamo deciso di candidarci con Forza Italia per Calleri sindaco perché amiamo Albenga, la viviamo e ci lavoriamo tutti i giorni: come tantissimi altri albenganesi, non siamo contenti della situazione attuale della nostra città, peggiorata sotto molti punti di vista a causa di scelte sbagliate da parte del Pd e della sinistra. Siamo convinti che non ci sia bisogno di continuità, ma che anzi serva un netto cambio di rotta, nell’interesse del territorio, e Gerolamo Calleri è la persona giusta per il rilancio di Albenga, sostenuto da una squadra affiatata, unita e pronta a rimboccarsi le maniche per lavorare per dare risposte agli albenganesi”.

“L’attuale maggioranza ha prima tartassato le partite Iva con ‘cartelle pazze’ emesse dagli uffici con importi spropositati e spesso non dovuti, che hanno messo in ginocchio le aziende già duramente colpite dalla crisi economica. Dopo aver fatto cassa sulle spalle dei contribuenti, l’amministrazione Pd ha fatto uno spot elettorale abbassando del 3% proprio la Tari, prima il bastone – e che bastonata – e poi la carota elettorale. Gran parte di questi accertamenti alle aziende, per lo più emessi senza opportuni sopralluoghi – dovuti alla stagionalità dell’occupazione – hanno prodotto un’ingente quantità di ricorsi alla Commissione Tributaria, con un ulteriore aggravio di costi per le aziende. La sinistra del PD e di Tomatis ha vessato l’Albenga che lavora, quella produttiva che ha enormi potenzialità da esprimere e che attende con ansia un cambio di direzione per il rilancio dell’economia, non alla vessazione burocratica e fiscale, marchio di fabbrica della sinistra”.

“Con Calleri sindaco ci adopereremo per dare ossigeno ai contribuenti, cercando di applicare un maggiore dilazionamento delle cartelle che ormai sono state emesse per le società senza aggravio di interessi, introdurremo nuove modalità per i privati cittadini che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, con risparmi per la macchina Comunale. Saremo vicini agli Albenganesi oppressi dalla crisi, con atti concreti, non con propaganda”, dichiarano Marino e Pezzano.