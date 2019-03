Albenga. In via Papa Giovanni è iniziato l’intervento sui sottoservizi con il lavoro di regimentazione delle acque meteoriche che vedrà l’ installazione di nuove tubature e griglie di raccolta. Tutti i fluviali saranno interrati e collegati alle tubature, ovviando il problema di allagamenti in periodi di forte pioggia. Dopo la posa delle tubazioni si procederà ad asfaltare la strada.

Un secondo step riguarderà invece il tratto che va dalla piazza verso viale Liguria. Si procederà intervenendo sulla pulizia delle tubature esistenti che saranno bonificate e poi ripristinate, le griglie saranno sostituite con altre nuove di maggiore portata, poi ci sarà il ripristino della tubazione. Gli allacci dei fluviali che scendono dalle abitazioni che adesso scaricano sulla strada saranno interrati e collegati alle tubature.

“L’amministrazione Cangiano in questi cinque anni ha già fatto molti interventi di asfaltature, di messa in sicurezza e di manutenzioni. Dopo essere riusciti a migliorare il bilancio comunale ora siamo in grado di eseguire un maggior numero di interventi. Vista la situazione contabile tali interventi continueranno e di ciò penso debbano essere tutti soddisfatti visto che l’obiettivo comune deve essere quello di migliorare la città”, ha spiegato il vicesindaco Riccardo Tomatis.