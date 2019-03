Albenga, al via le iscrizioni per “Dritti all’Isola” con la circumnavigazione a nuoto della Gallinara

Albenga. Si sono aperte le iscrizioni della seconda edizione di “Dritti all’Isola”, l’open water swimming event in programma il 18 e il 19 maggio che vedrà i partecipanti cimentarsi nella “circumnavigazione” a nuoto dell’isola Gallinara.

“La manifestazione ‘Dritti all’Isola’ è un evento importante per Albenga – spiega il vice sindaco e assessore allo sport Riccardo Tomatis – Lo scorso anno ha ottenuto un grande successo di partecipazione di nuotatori di ogni età provenienti da tutta Italia e attirato la presenza di migliaia di turisti e appassionati in città. Una bellissima giornata di sport che ha ricevuto grandi apprezzamenti per la perfetta riuscita dell’evento, grazie alla sinergia e all’impegno della macchina comunale e dei volontari”.

“E’ un evento che riesce a riempire alberghi, campeggi e strutture ricettive in un periodo di bassa stagione che vedrà in questa edizione alcune novità e l’organizzazione di eventi collaterali oltre che una previsione di aumento degli iscritti. La nostra volontà come amministrazione è quella di renderlo un appuntamento importante, che consenta ai tanti appassionati e visitatori di conoscere la nostra bellissima città, un evento che richiami turisti in un periodo di bassa stagione e che faccia da apripista della stagione estiva”.

Il responsabile tecnico Mattia Rovere informa che è già attiva la pagina Facebook “Dritti all’Isola” nonché una pagina dedicata nel sito istituzionale del Comune ed il sito web www.drittiallisola.it sul quale è possibile reperire ogni informazione per le iscrizioni, regolamento e percorso.

Ecco il programma della manifestazione

SABATO 18 MAGGIO:

– RITIRO pacchi gara e chip 2.0KM dalle ore 12.00 alle 13.30 presso l’ospitality di lungomare C. Colombo (sarà anche possibile ritirare i pacchi gara dei percorsi 3.5km e 5.0km)

– ore 13.35 BRIEFING 2.0KM

– ore 14.00 PARTENZA 2.0KM – Tempo massimo 100 minuti

– ore 16.00 INIZIO PREMIAZIONI

DOMENICA 19:

– RITIRO pacchi gara e chip 5.0KM dalle ore 07.30 alle 08.30 presso l’ospitality di lungomare C. Colombo.

– RITIRO pacchi gara e chip 3.5KM dalle ore 07.30 alle 09.30 presso l’ospitality di lungomare C. Colombo.

– ore 08.35 BRIEFING 5.0 KM

– ore 09.00 PARTENZA 5.0KM – tempo massimo 200 minuti

– ore 12.00 BRIEFING 3.5KM

– ore 12.30 PARTENZA 3.5KM – tempo massimo 150 minuti

Chi parteciperà alla 3.5 km dovrà trovarsi presso l’ospitality del lungomare Colombo per le 11 così da garantire la propria presenza in caso di partenza anticipata.

– Ore 12.00 apertura “PASTA P PARTY”

– Ore 15.00 INIZIO PREMIAZIONI