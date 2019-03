Albenga, ad una settimana dal trasferimento del mercato proseguono le proteste. Gli ambulanti: “Qui è un deserto”

Albenga. È passata una settimana esatta dal giorno dell’insediamento del mercato settimanale cittadino nella nuova-vecchia sede di Lungocenta Croce Bianca. E a sette giorni di distanza, nonostante le rassicurazioni del Comune, non sono però cambiate le posizioni degli ambulanti, che restano contrari all’ormai avvenuto trasloco.

“Praticamente qui è un deserto, – ha tuonato Mauro Vico della Fiva Savona, in rappresentanza dei commercianti del mercato settimanale. – Poche, pochissime presenze nel pomeriggio, in particolare dopo il pontino della ferrovia, ma anche in mattinata non è andata meglio”.

“Si è vista un po’ di gente solo in tarda mattinata: se si fa un giretto verso le 11 può anche sembrare che la nuova location funzioni, ma non è affatto così. In generale, c’è stato un calo sulle vendite del 50 per cento. Su una cosa concordo con il vicesindaco, sul fatto che in questa zona non ci sono altre attività commerciali. Chissà perché?”, ha concluso polemicamente il rappresentante degli ambulanti.