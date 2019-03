Albenga. Piccola cerimonia di inaugurazione questa mattina in via Fiume alla presenza dei Lions, sindaco, vice sindaco, assessori e consiglieri comunali. “La riqualificazione di via Fiume – afferma il sindaco Giorgio Cangiano – avvenuta tramite il posizionamento di 44 nuovi alberi di Hibiscus, parte dei quali donati dal Lions Club Albenga Host che ringrazio di cuore per la fondamentale collaborazione, la sistemazione dei marciapiedi e l’asfaltatura di parte della carreggiata è un intervento positivo realizzato in una delle vie principali delle città”.

“Gli interventi sono stati realizzati in economia dal personale dipendente del comune – fa sapere il vice sindaco, Riccardo Tomatis – in collaborazione con un operaio che sta usufruendo di una borsa lavoro e dalla ditta Tre Torri costruzioni. La sinergia con il Lions club di Albenga è stata sicuramente importante. Tutti insieme, con grande spirito di collaborazione ed amore per la città, siamo riusciti a migliorare anche questa via molto centrale. Le necessità di interventi di manutenzione sono molti, ma grazie al miglioramento della situazione economica del comune che siamo riusciti a raggiungere in questi 5 anni di oculata amministrazione potranno essere affrontate e risolte”.

Il consigliere delegato al verde pubblico Manlio Boscaglia afferma: “In questi cinque anni di amministrazione siamo riusciti a curare il verde in modo positivo piantando nuovi alberi, anche grazie all’aiuto di molte associazioni cittadine. Abbiamo fatto fare da tecnici abilitati la valutazione tecnica delle alberature al fine di verificare la stabilità degli alberi, siamo riusciti ad effettuare le potature dei viali cittadini che in passato erano state completamente abbandonate mettendo a rischio la salute degli alberi stessi e creando problemi alle abitazioni. I nostri giardinieri comunali, oggi impegnati nella potatura dei platani di viale Italia, si sono occupati della piantumazione degli alberi e sempre nell’ottica di attenzione al verde pubblico in seguito metteremo a dimora nuovi alberi in piazza Matteotti a completamento di una piazza totalmente rinnovata”.

Il presidente Diego Turco, a nome dei Lions presenti alla cerimonia ha espresso soddisfazione “per le numerose attività di servizio che il Club sta portando a termine in questo anno sociale e in particolare da parte di tutto il Club per questo service, iniziato sotto la presidenza del Past Presidente Sergio Savorè, perchè il tema dell’ambiente è molto sentito ed importante e sta molto a cuore ai Lions”.