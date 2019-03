Albenga 2019, “zampata” centrodestra: la nipote dell’onorevole Vazio (Pd) si candida con la Lega

Albenga. Le elezioni, in particolare durante la campagna elettorale, sono come partite a scacchi. E se da una parte il centrosinistra si è mosso in anticipo, svelando diverse pedine di punta (i candidati), il centrodestra ha cercato e trovato la “zampata”, con uno sgarbo non da poco nei confronti dello schieramento rivale.

È ufficiale, infatti, la candidatura, in quota Lega, di Hingria Vazio. Classe 1986, agente immobiliare presso “My Home” di Albenga. La madre, Laura Bonelli, è la titolare della gelateria “Festival Des Glaces” di viale Italia.

Ma Hingria è anche, e soprattutto, la nipote dell’onorevole Franco Vazio, storico esponente del Pd albenganese e a livello nazionale.

Una parentela che, peró, non ha evidentemente influito politicamente sulle idee e sulle scelte della nipote, che ha deciso di fare il “grande salto”. E senza risparmiare un attacco frontale proprio al Pd e al centrosinistra albenganese.

“La politica del Pd e della sinistra, in Italia e ad Albenga, ha fallito e causato solo danni, a cominciare dall’immigrazione senza controllo, – ha esordito Hingria senza mezzi termini ai microfoni di Ivg.it – Nella nostra città il problema sicurezza è sotto gli occhi di tutti, anche in pieno centro, ci sono zone di Albenga in cui c’è da aver paura a girare, anche nel tardo pomeriggio”.

“Da cittadina, ma anche e soprattutto da madre di una bambina piccola, non sono tranquilla. Serve un giro di vite e penso che Gerolamo Calleri sia la persona giusta per cambiare le cose, per questo ho deciso di candidarmi in suo sostegno. Apprezzo molto il lavoro portato avanti da Matteo Salvini e dalla Lega al governo, credo nel loro progetto”, ha concluso.