Albenga 2019, “volti nuovi e giovani” per Diego Distilo

Albenga. Continuano le adesioni alle liste civiche “Solo per Albenga” e “Aria nuova per Albenga”. Il candidato sindaco Diego Distilo presenta altri candidati, “tutti – rivendica con orgoglio – volti nuovi e giovani”.

“Sono orgoglioso di scendere a fianco di Distilo – spiega Mirko Marcianò – in quanto sono liste civiche fatte di persone comuni che con le proprie idee puntano alla rinascita della nostra Albenga. Da quando ho deciso di candidarmi ho riscontrato molto incoraggiamento, probabilmente perché molte persone sono veramente stanche di sentire le solite promesse mai mantenute inerenti la nostra Città e vorrebbero giustamente respirare ‘Aria nuova per Albenga’. Ritengo che un argomento importante per far ripartire la nostra Città sia la sicurezza/vigilanza in quanto a livello turistico è necessaria per darne un ottimo biglietto da visita ed a livello commerciale è fondamentale per tutelare i commercianti dal ripetersi di molteplici furti nelle proprie attività avvenuti negli ultimi anni, causandone soprattutto danni economici che in questo periodo di forte crisi non possono permettersi di avere. In Albenga, inoltre, sono presenti zone che non possono essere accessibili a causa delle persone senza fissa dimora, ubriachi e drogati che bivaccano abitudinariamente e ritengo sia giusto intervenire per sopprimere queste situazioni. La sicurezza e la vigilanza porteranno sicuramente tranquillità e ordine in Città e chissà che magari la gente di fuori vedendo tutto ciò non decida di trasferirsi in modo tale da far crescere ancora di più la nostra amata Albenga”.

Tra le new entries anche Luca Cavallone, gestore con la moglie della Caffetteria “da Sancio”: “E’ davvero bello per me scendere in campo per il bene di Albenga. Io da commerciante presente sul territorio posso portare il mio contributo per far sì che Albenga diventi una città importante dal punto di vista turistico e commerciale ma sopratutto sicura e a misura di tutti. Nel mio piccolo ogni giorno combatto per far crescere la mia attività creando manifestazioni ed eventi a mie spese in una zona un po’ abbandonata a se stessa… Viale Martiri della Libertà potrebbe diventare non solo una strada per il transito dei veicoli ma anche un area per le manifestazioni da collegare con il centro cittadino. Sono convinto che con Diego Distilo e la sua esperienza maturata negli anni faremo tornare ad Albenga la vera movida”.

C’è poi Raffaele Gentile, 31 anni, direttore del punto vendita di Pittarosso Albenga: “Sono molto orgoglioso ed elettrizzato di entrare a far parte della squadra di Diego Distilo. Quando mi ha prospettato la possibilità di entrare a far parte di questo mondo , per me nuovo, presentandoci le reciproche idee, ho capito che avevo di fronte una persona disposta ad ascoltare e determinata a voler fare concretamente qualcosa per tirare fuori dall’oblio Albenga. Dunque, non ho potuto che accettare sentendo la necessità di fare qualcosa per la città in cui sono cresciuto e che ho e abbiamo a cuore. L’intento di Diego, in primis, e di tutti quelli che sono i candidati alle sue liste è quello di intervenire in maniera coesa ed efficace rispetto a quelli che sono i temi cardine che una città come la nostra deve avere: ovvero uno sviluppo commerciale/turistico all’altezza, che passi anche a attraverso ad una maggiore vigilanza, perché ad oggi Albenga non fa sentire più sicuri neanche i propri abitanti. Riqualificare alcune zone dando supporto istituzionale a tutti i livelli anche con iniziative ad hoc. Vogliamo essere concreti, non promettendo di realizzare imprese mirabolanti da buoni politicanti, ma impegnandoci al massimo per realizzare ciò di cui Albenga ha bisogno, ascoltando le necessità di tutti, dalle persone comuni fino ai professionisti e gli imprenditori, dal centro storico al lungomare fino alle frazioni. Tutti uniti possiamo fare qualcosa per questa splendida città con impegno e dedizione”.

E ancora Daniele Granato, 27 anni, titolare del Sisal Matchpoint di via Dalmazia: “La scelta di Diego Distilo, affiancato da tanti giovani albenganesi intraprendenti e capaci, rappresenta l’unica vera alternativa alle solite facce che hanno fatto le ragnatele in comune negli ultimi anni senza cambiare le sorti della città. Albenga ha bisogno di segnali forti sul fronte del turismo, dei locali per i giovani, della sicurezza senza le quali si rimarrebbe ancorati alla situazione attuale di degrado. E’ giunto il momento che i cittadini facciano una scelta di cuore, di fiducia, dando un taglio netto col passato e affidandosi alla voglia di fare dei giovani albenganesi. Abbiamo un territorio che offre moltissime opportunità, soprattutto turistiche, che nessuno è stato finora in grado di sviluppare. Albenga può e deve tornare una meta ambita dai turisti, con iniziative commerciali e la rivalutazione di tutto il suo lungomare”.

Tra i candidati anche Cristiana Baj, 45 anni, estetista, ex militante del Meetup di Albenga e simpatizzante del MoVimento 5 Stelle: “Non avrei mai pensato di candidarmi alle elezioni comunali di Albenga ma guardando crescere mio figlio ormai sedicenne da mamma ho sentito la necessità di provare a migliorare la città in cui vivo e alla quale sono legata da moltissimo tempo. Oggi più che mai si nota una città in decadenza e priva di vigilanza da far rabbrividire una persona come me cresciuta in una grande città, passeggiando per alcune vie si nota una rassegnazione da parte dei residenti non accettabile. Albenga deve rinascere e deve tornare ad essere un traino per il commercio e l’economia nonchè per il turismo. L’agricoltura sarà pure importante per l’economia cittadina ma il nostro splendido mare non può accettare di essere sovrastato dai fitofarmaci e i vari veleni utilizzati nelle aziende agricole. Albenga città di turismo e perchè no di un’agricoltura biologica deve portare occupazione maggiore ai nostri giovani e prestigio ai nostri prodotti DOP il carciofo spinoso, l’asparago violetto, la zucchina trombetta e il pomodoro cuore di bue valorizzandoli sempre più e facendoli diventare il nostro poker d’eccellenza. Da ex commerciante porterò il mio contributo per far ripartire la zona centrale del commercio ingauno, non solo per il nostro bellissimo centro storico, ma anche per i nostri viali che se divenissero a traffico limitato nelle sere estive diverrebbero il più bel salotto di una stupenda residenza antica qual è la nostra città”.

“Sono davvero felice che Cristiana abbia accettato di unirsi a noi malgrado le sue idee siano da sempre indirizzate verso il M5S – commenta Distilo – Questa è una bellissima manifestazione di quello che continuiamo a ripetere dall’inizio della campagna elettorale ovvero che a livello locale i partiti non contano, mentre a livello nazionale è giusto avere una preferenza”.

L’ultima adesione presentata in ordine di tempo è quella di Simona Michero, 38 anni, imprenditrice turistica che gestisce due affittacamere nel centro storico di Albenga . “Sono onorata del fatto che Diego mi abbia voluto al suo fianco – spiega – ma soprattutto sono convinta ed entusiasta all’idea che diventi il sindaco di Albenga. Lui è uno di noi, tutti comuni cittadini albenganesi, stanchi di avere quasi paura a camminare in questa meravigliosa cittadina e stanchi di non vederla valorizzata veramente. Siamo sul mare ma abbiamo la montagna a due passi, ricca di percorsi naturalistici e storici lasciati al degrado totale; abbiamo il centro storico che è un museo a cielo aperto, ed è uno dei più belli della Liguria, abbiamo un lungomare meraviglioso lasciato all’abbandono. Albenga ha bisogno di più sicurezza, tutela, lavoro e valorizzazione del territorio cittadino e dell’entroterra: la nostra città ha bisogno di Diego, una persona come noi che arriva da una famiglia umile e alla mano ma soprattutto un uomo di parola e interessato al bene di questa cittadina. Albenga incomincierà a rinascere quando sarà governata da una persona che ha tanta volontà di fare ma soprattutto non ha paura di affrontare il duro lavoro che ci sarà da fare per potenziarla come merita… questa persona è Diego”.