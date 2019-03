Albenga 2019, Vacca (FI): “Centrodestra unito per Calleri”

Albenga. “Il patto è forte e la macchina a sostegno del candidato sindaco Calleri è partita”. Lo dice il coordinatore provinciale di Forza Italia, Santiago Vacca.

“Comprendo che le poche notizie che giungono dalla candidatura del Pd comportino una spasmodica attenzione a ciò che succede nella coalizione del centro destra che unito sostiene Calleri sindaco – aggiunge Vacca – Comprendo anche che l’energica voglia di cambiamento interpretata dalla nostra coalizione generi forte attrazione e quindi qualche tensione tra alcuni scalpitanti componenti tra le file di Forza Italia che tra quelle degli altri partiti ma l’esperienza ci insegna che proprio una forte e leale concorrenza mette in moto quei meccanismi che portano al successo elettorale. In tutto questo alcuni giocano a fare gli allenatori del lunedì mattina, smontando e rimontando i ruoli all’interno delle coalizioni per trasformarli in indiscrezioni e venderle come notizie. Anche in questo frangente queste rappresentazioni non corrispondono ai fatti”.

“Nell’incontro nella sede di Albenga della Lega in cui erano presenti dei vertici regionali e provinciali della coalizione, all’insegna del dialogo e della ferma volontà di raccogliere il meglio della voglia di cambiamento fortemente percepita tra i cittadini, è iniziato con il pieno sostegno alla candidatura di Calleri, iscritto alla Lega, favorevolmente accolto dall’intera coalizione per tutte quelle qualità che gli albenganesi già ben conoscono. Dopo anni di scelte sbagliate del Pd e della sinistra, il traguardo è vincere le elezioni e garantire un’amministrazione che dia risposte concrete e di buonsenso alle esigenze degli ingauni. Forza Italia intende giocare un ruolo da protagonista, con l’obiettivo di contribuire in materia determinante al successo e ottenere un risultato importante che porti all’indicazione del vicesindaco, in un’ottica di leale e sana collaborazione tra tutte le forze in campo e di stabilità del consiglio comunale”.

“Nessun ragionamento è stato fatto sui nomi tanto meno su fantomatici ripiegamenti sull’opzione della presidenza del consiglio dedicata a questo od a quest’altro consigliere. In questi giorni la coalizione si incontra e lavora per la stesura del programma sotto la regia del candidato sindaco. Questo è il modello del centrodestra operare con i fatti, nel reciproco rispetto, per un futuro più operoso e più sicuro della propria città”, conclude Santiago Vacca.