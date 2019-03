Albenga. “La nostra presenza qui, tutti insieme, conferma l’unione di intenti tra Lega e Forza Italia. Non ci sono divisioni e andiamo avanti uniti, sostenendo il candidato sindaco Gerolamo Calleri”.

Parola del governatore della Regione Liguria Giovanni Toti e del viceministro e segretario della Lega Edoardo Rixi, entrambi presenti questa sera ad Albenga. In un Auditorium San Carlo gremito di sostenitori, è andata in scena la presentazione ufficiale del candidato sindaco del centrodestra ingauno Gerolamo Calleri. Per l’occasione erano presenti numerosi esponenti di spicco del mondo della politica leghista e forzista, e non solo: oltre al governatore Toti e al viceministro Rixi, c’erano i senatori della Lega Paolo Ripamonti e Francesco Bruzzone, gli assessori regionali Marco Scajola e Stefano Mai.

“Io mi auguro che i liguri continuino a darci quella fiducia che ci hanno dato in questi anni e che anche Albenga come altre città si uniscano a quel disegno di sviluppo di crescita e di buona politica che abbiamo costruito, – ha dichiarato Toti. – Abbiamo conquistato passo passo la fiducia di città importanti dove non avevamo mai vinto. Penso che Albenga sia una pedina fondamentale nello scacchiere dello sviluppo non solo della nostra regione ma di un pezzo importante del nostro paese: vanta eccellenze uniche nel suo genere. Sarebbe importante che anche i cittadini di questa città capissero e comprendessero lo sforzo che stiamo cercando di fare”.

Quindi, un passaggio sulle voci di una possibile divisione interna alla coalizione di centrodestra ad Albenga, proprio tra Lega e Forza Italia: “Non vedo divisioni. Ho appena salutato i dirigenti di Forza Italia di questo territorio e ho appena salutato anche quelli della Lega e il viceministro Rixi che salvo colpi di scena delle ultime ore mi risulta essere segretario regionale della Lega. Quindi mi sembra che ci sia un clima di armonia e di condivisione molto bello e profondo”.

“Crediamo fortemente in Gerolamo Calleri, – ha aggiunto Rixi, – una persona che ha fatto tanto per l’agricoltura non sono ligure che crediamo possa dare una giusta dimensione e un giusto valore ad una piana importante come quella di Albenga. Qui sono presenti eccellenze nel campo dell’agricoltura e dell’enogastronomia e vorremmo legare questi settori all’attrattività turistica unendovi anche l’importante patrimonio archeologico che Albenga puó vantare. Bisogna realizzare un turismo di qualità e consentire di sviluppare nuove iniziative”, ha aggiunto Rixi.

“C’è unione di intenti tra Lega e Forza Italia. Abbiamo tutte le caratteristiche per cambiare l’andamento di Albenga in meglio e siamo convinti di poterci riusicre. Le premesse ci sono e sono ottime. Non mi piace parlare male degli altri, anche se il sindaco qui ogni tanto mi attacca, ma é innegabile che la precedente amministrazione non abbia lavorato poi cosí bene. Noi vogliamo tornare a far risplendere Albenga di luce propria”, ha concluso il viceministro.