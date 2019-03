Albenga 2019, l’M5S ufficializza la candidatura di Fausto Icardo: poker di candidati in corsa per la poltrona di sindaco

Albenga. Salgono a 4 i candidati alla poltrona di sindaco di Albenga Ion vista delle elezioni amministrative 2019. Dopo Gerolamo Calleri (centrodestra), Riccardo Tomatis (centrosinistra) e Diego Distilo (appoggiato da due liste civiche) anche il Movimento 5 Stelle scende ufficialmente in campo, come il candidato sindaco Fausto Icardo.

“Finalmente possiamo sciogliere le riserve, – hanno fatto sapere dal Meetup di Albenga, – domenica 26 maggio i concittadini ingauni troveranno, sulla scheda elettorale, anche il simbolo del Movimento 5 Stelle. Nella serata di giovedì, infatti, la lista proposta dal meetup della nostra città ha ricevuto la certificazione all’uso del simbolo, garanzia del fatto che tutti i partecipanti alla lista risultano incensurati e senza alcuna carica pendente”.

“Se per altre liste questo requisito è ininfluente, per noi è un elemento fondamentale ed imprescindibile, garanzia di trasparenza e correttezza verso la la cittadinanza. Nei prossimi giorni verrà organizzato un evento di presentazione dei candidati che mi affiancheranno in questa bellissima esperienza, tutti cittadini competenti e determinati a cambiare in meglio il volto di Albenga”, ha dichiarato il candidato sindaco dell’M5S Icardo.