Albenga 2019, Podio (FI): “Un polo universitario per valorizzare scuola e agricoltura”

Albenga. “Ancora una volta ci troviamo in perfetta sintonia con il candidato sindaco del centrodestra Gerolamo Calleri, la sua idea di lavorare per far diventare Albenga sede dell’Università di Agraria ci trova pienamente d’accordo, cominceremo subito ad attivarci affinchè attorno a questa idea si trovi unità di intenti a livello europeo, nazionale e locale”. Lo afferma Nicola Podio, esponente di Forza Italia, candidato nella lista di centrodestra a sostegno di Gero Calleri sindaco.

“Da sempre, come Forza Italia, siamo impegnati a potenziare la scuola, in tutte le sue sfaccettature, e valorizzare le nostre eccellenze agroalimentare, diventare sede di un polo universitario sarebbe, senza ombra di dubbio, un ulteriore fiore all’occhiello. E proprio perchè, da sempre, siamo impegnati a promuovere le scuole cittadine, basti ricordare l’apertura del liceo artistico, sportivo, tecnico e il musicale, fortemente voluti da Forza Italia, siamo contenti che il nostro candidato sindaco rilanci l’offerta formativa implementando i nostri traguardi”.

“Siamo anche contenti che il candidato sindaco del centrosinistra, l’attuale vicesindaco Riccardo Tomatis, segua Forza Italia nel potenziamento del liceo musicale. Qualche mese fa, infatti, la nostra sezione aveva acquistato un violino da regalare al nuovo liceo musicale Giordano Bruno, oggi Tomatis ha consegnato un secondo violino al liceo, un fatto positivo per la scuola, e per noi, significa che il lavoro fatto in passato, e l’impegno che continueremo a mettere in futuro, sta dando i suoi frutti anche per chi, in cinque anni, ha provocato disastri”.