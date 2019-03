Albenga. “Daremo un identità al parco foce di Albenga”. A prometterlo è Diego Distilo, candidato sindaco per le liste civiche “Solo per Albenga” e “Aria nuova per Albenga”, che lancia una proposta: “Modificando il regolamento delle concessione delle aree pubbliche faremo un nuovo bando per la realizzazione e gestione di un nuovo chiosco all’interno del parco foce con l’obbligo di vigilare pulire e sopratutto creare un nuovo punto di aggregazione per la pesca sportiva”.

“Vogliamo fare in modo che la foce non resti più abbandonata a se stessa, rimanendo un punto di aggregazione per delinquenti – spiega Distilo – Daremo la possibilità di creare una nuova associazione di pescatori che saranno i veri custodi del parco organizzando gare di pesca, anche tra i più piccini. Il nostro fiume e sopratutto il nostro mare sono una risorsa tutto l’anno e dobbiamo usarli sempre, anche nei periodi di non balneazione”.

“Albenga tornerà a splendere in ogni suo angolo, sopratutto nei posti più isolati – è la promessa del candidato sindaco – Solo così si avrà maggiore vigilanza”.

“Noi siamo gli unici ‘civici’ alle elezioni comunali – ricorda Distilo – Siamo giovani e pieni di idee, e non ci interessano le sterili polemiche tra partiti perché siamo troppo concentrati ed impegnati a progettare una grande Albenga”.