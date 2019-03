Albenga 2019, incontro con l’europarlamentare Lara Comi (Fi) e il candidato sindaco Calleri

Albenga. Domani, sabato 2 marzo, l’europarlamentare di Forza Italia Lara Comi sarà ad Albenga, alle 11,30, al Cianghe Point di via Carloforte 17, per un aperitivo con gli albenganesi. Ci saranno il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza e il candidato sindaco del centrodestra ad Albenga Gerolamo Calleri.

“Con l’europarlamentare e amica Lara Comi, – ha spiegato il consigliere forzista Eraldo Ciangherotti, – si parlerà di turismo e agricoltura, un binomio che, se messo a sistema, potrà essere una delle chiavi dello sviluppo economico e sociale della città grazie alle sue eccellenze”.

“A Lara Comi chiederemo, come centrodestra, un aiuto per ottenere fondi europei per poter mettere a norma il villino ex XXV Aprile e farlo diventare il centro pulsante della valorizzazione delle eccellenze albenganesi”.

“Presenteremo già una bozza su cosa potrebbe diventare la struttura se adeguatamente ristrutturata e gestita. Un progetto che consideriamo fondamentale per lo sviluppo della città e delle sue aziende”, ha concluso Ciangherotti.