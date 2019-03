Albenga 2019, Fabio Aicardi a fianco di Diego Distilo

Albenga. C’è anche Fabio Aicardi, figlio di Silvio Aicardi ex sindaco di Testico, tra i sostenitori di Diego Distilo, aspirante primo cittadino di Albenga.

“Era una domenica – ricorda Aicardi – L’amico Diego mi chiama e mi dice: ‘Fabio, sto facendo una lista ad Albenga di persone comuni, persone del popolo. Dai, vieni con noi’. Ci vediamo, do un’occhiata ai nomi, vedo persone come me, persone senza padri padroni senza i ‘poteri forti’ dietro e dico: ‘Proviamoci’. Da commerciante albenganese dico che Albenga non può e non deve rimanere al palo, abbiamo un centro storico che è una perla, un centro commerciale invidiabile, un cinema multisala, spiagge, bar, ristoranti e molto altro e nonostante questo, le persone da noi fanno solo il ‘mordi e fuggi’ per la spesa, il cinema e poco altro e poi si spostano di nuovo nei paesi limitrofi”.

“Dobbiamo offrire di più, quel qualcosa che per la famiglia che viene a fare la spesa, non torni a casa propria subito dopo, ma poi vada al bar per l’aperitivo, al ristorante per la cena facendo anche una passeggiata in sicurezza nella nostra città, portando i figli o i nipoti ad un parco pulito e decoroso e poi infine al cinema, ma tutto questo ad Albenga e non altrove”.

“Bisogna che oltre al turismo classico estivo e festivo si offra alla gente di venire e vivere Albenga come succede altrove con iniziative, manifestazioni, feste per bambini e altro, molto altro. Bisogna ripopolare tutte quelle vetrine chiuse coi cartelli affittasi e vendesi ogni due per tre agevolando nuove aperture da parte di giovani e meno giovani che vogliano mettersi in gioco dandogli almeno una speranza che oramai sta venendo a mancare. Ad Albenga non manca nulla abbiamo uscita autostradale, stazione dei treni, Aurelia bis tutto per essere noi il centro del mondo è solo da riqualificare, valorizzare e rifar crescere”.

“E ricordiamo da riportare l’ospedale dove compete avendo una struttura adeguata, riportare la fiducia anche a chi vive nelle frazioni troppo spesso dimenticate, riportare sicurezza con sorveglianza adeguata, riportare il quartiere di Vadino al posto che gli compete, essere parte vera di Albenga e non la periferia troppo spesso dimenticata”.