Albenga 2019, Distilo: “Il servizio della Sat funziona, vogliamo potanziarlo ancora”

“Crediamo che Albenga in questo momento, grazie alla nuova società SAT che si sta occupando del servizio di pulizia della città, sia in netta ripresa per quanto riguarda la pulizia e la raccolta rifiuti. Proprio così crediamo fortemente che il servizio debba essere mantenuto all’attuale gestione della società SAT perché ha saputo dimostrare una buonissima organizzazione dando di nuovo fiducia al personale dipendete che sta facendo degli sforzi notevoli”. Lo afferma il candidato sindaco ad Albenga Diego Distilo.

“Bisogna ammettere che questa è stata una scelta azzeccata che condividiamo e siamo pronti a potenziare per migliorarla sempre dalla parte dei dipendenti, perché la nostra coalizione civica si schiera dalla parte dei lavoratori sempre e comunque. Se andremo al governo garantiamo il mantenimento del servizio e un potenziamento dell’organico attraverso il nostro progetto che si occupa della creazione di nuove opportunità lavorative” aggiunge.

“Saremo le uniche forze civiche in città mentre tutti gli altri saranno schierati con simboli di partito, aspettiamo presto una conferma pubblica, che a livello nazionale governano insieme ed a livello locale si fanno “la guerra “. Per questo chiediamo fiducia ai cittadini a votare per noi chiedendo di tralasciare le “passerelle” dei vari politicanti che oggi più che mai stanno facendo rivoltare nelle tombe alcuni dei nostri ex sindaci”.

“Le regole delle elezioni amministrative valgono sempre e da sempre “i partiti non contano ma contano le persone”, non dimentichiamolo…” conclude Distilo.