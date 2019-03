Albenga 2019, Distilo: “Gli altri litigano sulle poltrone, noi pensiamo ai problemi dei cittadini”

Albenga. “Non abbiamo tempo di pensare ai litigi politici. Barra dritta e andiamo avanti. Mentre gli altri partiti politici presenti in città, Pd da una parte e resto del mondo dall’altra, litigano sulle scelte di collocazione politica dei singoli candidati ad Albenga i problemi restano…”.

Queste le parole del candidato sindaco Diego Distilo, che interviene nel botta e risposta elettorale sul caso della candidatura dell’avvocato Vannucci.

“Non capisco davvero se solo noi dei gruppi “Solo per Albenga” e “Aria nuova per Albenga”, liberi da partiti e dalle “varie associazioni di affari” ben rappresentate in tutti agli altri schieramenti, percepiamo il problema reale che si nota ad Albenga ovvero il lavoro e la vigilanza continua”.

“Noi non abbiamo tempo di pensare chi si candiderà, dove e con chi, noi stiamo ascoltando la gente comune e la partecipazione dimostrata ai nostri incontri è il segnale più importante che la gente “senza puzza sotto il naso” sarà con noi” aggiunge il candidato sindaco ingauno.

“Abbiamo riempito due piazze cittadine e continueremo a farlo senza avere partecipanti che arrivando da tutta la Regione pur di dimostrare il sold out”.

“All’inizio del nostro progetto abbiamo contattato alcune persone che ritenevamo simili a noi ma se le scelte sono state altre facciamo glia auguri di buona campagna elettorale a chi non si sente vicino alle persone comuni come siamo noi e preferisce stare con i partiti politici”.

“Smettiamola di raccontare in città che Tomatis è civico perché è espressione del Pd cosi come il candidato Calleri è espressione degli altri partiti. Gli unici civici siamo noi!” conclude Distilo.