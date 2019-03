Albenga 2019, Claudia Ramò aderisce al progetto “Continuità guardando al futuro” per Tomatis sindaco

Albenga. Claudia Ramò si schiera con Riccardo Tomatis candidato sindaco ad Albenga. Claudia lavora nella storica azienda di amministrazioni condominiali di famiglia ed è socia di una agenzia immobiliare ad Albenga la “My Home” (in società con Hingria Vazio candidata con Calleri questa la curiosità).

Pur essendo sempre stata impegnata politicamente, questa è la prima volta che decide di scendere in campo in prima persona e lo fa, dichiara, “perché si è candidato Riccardo Tomatis”.

“È vero, sono sempre stata ideologicamente di centrodestra e questo non è un mistero, ma credo che, specie per le elezioni comunali, sia importante guardare alle persone più che ai simboli di partito, – dichiara Ramò. – Onestamente non mi sento rappresentata dal centrodestra ingauno ,quando, però, mi ha cercato una lista di moderati come quella di Riccardo, ho deciso di approfondire e, infine, ho dato la mia disponibilità”.

Qualcuno pensa a “conflitti” interni all’agenzia immobiliare dove le due socie si sono candidate con due persone diverse. Risponde Claudia: “Hingria è una brava ragazza, noi siamo in società, ma ognuno fa le sue scelte e decide la strada da prendere. Forse la sua scelta è stata dettata da diverse dinamiche sulle quali non voglio esprimermi, ma sicuramente ognuno è libero di fare le scelte politiche che ritiene più opportune”.

“A chi mi chiede perché ho scelto di candidarmi rispondo che Riccardo Tomatis è una persona seria e competente. Il suo programma mi ha convinto e credo che l’amministrazione uscente abbia fatto bene, anche se a volte non è stata capita o se questo non è emerso adeguatamente. Nei 5 anni appena trascorsi gli amministratori hanno pensato più a fare che ad apparire e questo, che forse per alcuni è un difetto, per me è un grandissimo pregio. Credo si sia lavorato duramente per gettare delle buone basi per continuare ad amministrare Albenga” spiega ancora Ramò.

“Credo che Riccardo Tomatis sia una persona giusta che ha come obiettivo solo il bene di Albenga e non interessi personali. Lo stesso posso dire dei candidati che hanno scelto, come me, di schierarsi al suo fianco. Sono certa che i cittadini lo vedranno e decideranno di dare la loro fiducia alla nostra squadra”, conclude.