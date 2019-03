Albenga 2019, alla caffetteria “Da Sancio” il candidato Diego Distilo presenta il suo progetto civico

Albenga. Il candidato sindaco di Albenga Diego Distilo, appoggiato dalle liste “Solo per Albenga“ e “Aria Nuova per Albenga”, presenta il suo progetto civico per la città in vista delle imminenti elezioni amministrative 2019. L’appuntamento è per giovedì 7 marzo, alle 19, alla caffetteria “Da Sancio”.

“Si continua a correre, si continua ad incontrare le persone e ad ascoltare i problemi della gente comune, – ha dichiarato Distilo. – Andremo avanti rappresentando una parte della città che non si ritrova negli ‘altri’. È inutile che continuino a pressare i nostri candidati e simpatizzanti raccontandogli frottole e strumentalizzando i nostri progetti”.

“Andremo avanti fino alla fine e giovedì sera, dalle 19 in avanti, presso la caffetteria da Sancio, partirà la nostra avventura e presenteremo i nostri progetti ma sopratutto faremo capire che qui non ci sono capi e padroni e che il nostro progetto è di tutte le persone che vogliono partecipare”.

“Insieme, senza invidia e con fiducia, ricordando una canzone di un famoso cantante italiano diremo con forza che ‘gli altri siamo noi’. Le uniche Vere liste civiche in corsa alle elezioni comunalil sono Solo per Albenga e Aria nuova per Albenga”, ha concluso.