Albenga 2019, Alessandro Barbieri e Pier Luca Gallo candidati a fianco di Distilo

Albenga. Alessandro Barbieri e Pier Luca Gallo, imprenditori nel ramo dei trasporti, parteciperanno alle prossime elezioni amministrative al fiando di Diego Distilo, candidato sindaco delle liste “Solo per Albenga” e “Aria nuova per Albenga”.

“Entrambi appena si è prospettata tale possibilità, senza alcun dubbio, e con entusiasmo, abbiamo deciso di sottrarre prezioso tempo alle nostre attività imprenditoriali, per dedicarci a questa importante e decisiva sfida elettorale. Alcune delle proposte in campo, avanzate da altri ex aspiranti sindaco prevedono il rilancio del turismo attraverso la promozione delle nostre eccellenze floricole e agricole”.

“Senza alcun dubbio, le attività e le imprese agricole, rappresentano una importantissima realtà imprenditoriale e occupazionale per il nostro territorio, attività che devono e dovranno essere sostenute e aiutate. Ma non è così che si rilancia una città. “Noi chiudendo gli occhi sogniamo una Albenga diversa, sogniamo una Albenga e un sindaco di Albenga che lotti col coltello fra i denti in Regione e a Roma per ottenere la Albenga-Carcare-Predosa, così da rendere raggiungibile il nostro territorio ormai dimenticato; vogliamo una amministrazione che lotti per incentivare i nostri imprenditori turistico ricettivi a riqualificare le nostre strutture; sogniamo per Albenga città di mare uno sviluppo su viale Che Guevara così che anche la nostra città possa finalmente avere il suo doveroso sviluppo sul litorale e lungo mare”.

“Gli albenganesi devono ritrovare l’orgoglio di appartenere a una città centrale nello scacchiere ligure per impatto economico e geografico, chiudendo le porte a quei signori che arrivano anche da Loano, artefici della chiusura del nostro ospedale, togliendoci il diritto alla salute. Per tutto ciò, senza padroni e padrini politici a cui dover rispondere, scendiamo in campo sicuri che questo stupendo fermento e entusiasmo che tutti i giorni ci circonda, ci porterà al successo finale”.