Alassio, tutto pronto per il convegno sull’affettività “Chiamati per am@re” all’Istituto Salesiano

Alassio. Si svolgerà domenica 31 marzo, presso all’Istituto Salesiano di Alassio, la seconda edizione del convegno sull’affettività, dal titolo “Chiamati per am@re”, incontro che l’Ufficio diocesano per la pastorale della famiglia ha organizzato per gli educatori e i giovani dai 16 ai 30 anni.

Il programma della giornata prevede l’accoglienza alle 9.45 con le varie relazioni e laboratori, un aperipranzo musicale, ancora momenti di confronto e poi la messa con la conclusione della giornata alle 17.

Ospite e relatore del convegno sarà il professor Giuseppe Spimpolo, filosofo, scrittore, insegnante di religione ed educatore dell’istituto per l’educazione alla sessualità e alla fertilità (INER) della diocesi di Verona, e scrittore (per info, Betta, 333.8634748; Manuela, 347.6872218).

E poiché l’educazione all’affettività non riguarda solo i ragazzi e i giovani, ma anche i loro genitori, il professor Spimpolo incontrerà, domani 31 marzo 2019, alle 21, sempre all’Istituto Salesiani di Alassio, gli adulti, sul tema della coniugalità come fattore educativo – come educare i figli alla sessualità: un’occasione perché l’educazione dei giovani diventi sempre più un lavoro di sinergia tra famiglie e strutture associative ed ecclesiali.