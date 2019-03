Alassio, tentano di scassinare gettoniera delle giostre: fermati dai carabinieri

Alassio. Hanno tentato di scassinare la gettoniera delle giostre di via Roma ad Alassio, ma sono stati notati da un vigilante che ha immediatamente allertato i carabinieri della radiomobile della città del Muretto. La fuga dei responsabili del tentato furto è durata poco: sono stati bloccati poco dopo dai militari.

Si tratta di un ragazzo maggiorenne, che è stato arrestato, e di un minorenne, per il quale è scattata una denuncia a piede libero.

I carabinieri hanno anche sequestrato “gli attrezzi da lavoro” utilizzati per scassinare la gettoniera (nella foto). Il giovane maggiorenne sarà processato per direttissima questa mattina in tribunale.